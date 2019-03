Milan, la vittoria nel derby in campionato manca da oltre 3 anni

Per il Milan parlare di tabù derby, forse, sarebbe addirittura esagerato. Ciò che è evidente, però, è che per trovare l'ultimo successo rossonero in una stracittadina di campionato bisogna andare indietro di oltre tre anni. Era il 31 gennaio del 2016 con Mihajlovic in panchina e con Alex, Bacca e Niang protagonisti nel tabellino di quella partita. Da allora, infatti, l'Inter ha portato a casa due vittorie (entrambe con gol di Icardi allo scadere) e tre pareggi.