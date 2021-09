Come riportato dal Corriere dello Sport, per il big match di domenica pomeriggio, Milan-Lazio, già 1.000 biglietti dei 2.182 messi a disposizione dai rossoneri per gli ospiti, sono stati acquistati dai tifosi capitolini. Il costo del biglietto è di 20 euro e per accedere allo stadio sarà ovviamente necessario il Green Pass.