Milan-Lazio, la partita degli Inzaghi

Da quando è allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha ottenuto a San Siro contro il Milan 3 sconfitte in campionato, 1 vittoria e 1 pareggio in Coppa Italia. La prima volta di Simone contro i rossoneri risale al settembre del 2016 quando, a sorpresa, nonostante i pronostici fossero simili a quelli di oggi, il Milan si impose 2-0 con le reti di Bacca e Niang. Un anno e mezzo dopo, sempre in campionato ma nel girone di ritorno, la squadra di Gattuso riuscì a riscattare la goleada subita all'andata: 2-1 con le reti di Cutrone (con molte polemiche) e Bonaventura. Nello scorso campionato, il rigore decisivo di Kessie ha di fatto estromesso la Lazio dalla corsa Champions, anche se poi i biancocelesti si sono rifatti contro il Milan proprio in Coppa Italia. Simone Inzaghi era ad Atene, a tifare Pippo, in occasione della finale di Champions League vinta nel 2007 dal Milan contro il Liverpool.



Simone e Pippo, un legame forte, di famiglia e di campo. I due fratelli piacentini sono stati avversari in Milan-Lazio a San Siro in una sola occasione. Era l'ottobre del 2003 e il Milan era in testa alla classifica: Pirlo aveva deciso Milan-Lazio, 1-0 il risultato finale. Una gara in cui Pippo Inzaghi aveva giocato dall'inizio prima di essere sostituito nei minuti di recupero da Laursen, mentre Simone aveva preso il posto di Albertini dopo 63 minuti di gioco. L'allenatore biancoceleste quella sera era Roberto Mancini. Nelle gare milanesi fra Milan e Lazio, Superpippo ha segnato 3 volte e il Milan in quelle occasioni non ha mai perso. Nel settembre 2001, nel suo primo campionato rossonero, Milan-Lazio 2-0 con le reti di Inzaghi e Laursen. Nel febbraio 2003, Lazio in vantaggio 2-0 e pareggio finale rossonero con i gol di Inzaghi e Rivaldo, Nell'agosto 2006, prima giornata di campionato: Milan-Lazio 2-1, reti di Inzaghi e Ricardo Oliveira.