Milan-Lazio, le informazioni per l'acquisizione dei biglietti della prossima gara rossonera

Intervenuto su Twitter, il Milan ha postato una serie di informazioni circa l'acquisizione dei biglietti per la gara tra i rossoneri e la Lazio. La partita del Milan alla ripresa, infatti, sarà in casa e vedrà come avversari proprio i biancocelesti.

#MilanLazio ️

All you need to know about tickets for the upcoming home match ➡️ https://t.co/qmplSzD50x



Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per la prossima sfida casalinga ➡️ https://t.co/RL2HTSUKgC #SempreMilan pic.twitter.com/0qYWXbQvMP