Milan-Lazio, Leao è l'MVP dei match secondo i tifosi rossoneri

Da San Siro a San Siro. Era stato decisivo, in quell'occasione con un gol in apertura di gara, nell'1-0 casalingo sull'Hellas Verona di una settimana fa. Ed è stato ancora determinante, stavolta con due assist, nel più recente 2-0 ai danni della Lazio. Rafa Leão ha trascinato nuovamente il Milan, da vero numero 10, brillando come è solito fare nelle serate più importanti.

Prima un appoggio illuminante a centro area per il sinistro vincente di Pulisic, fondamentale per sbloccare il match allo scoccare dell'ora di gioco. Poi una serie di dribbling sulla fascia e un altro suggerimento centrale per il raddoppio da ko tecnico di Okafor. Tutto nella ripresa per portare a casa tre punti importanti, impreziositi dal premio personale. L'esterno portoghese, infatti, è stato premiato come migliore in campo di Milan-Lazio grazie ai voti dei sostenitori rossoneri su AC Milan Official App, superando per numero di preferenze Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Tanti compagni hanno convinto, trascinati e sostenuti dall'instancabile tifo milanista. Ma Rafa ha guidato l'attacco, risultando indecifrabile e incontenibile nei novanta minuti di San Siro, primeggiando per numero di occasioni create (3) e dribbling positivi (4). Il numero 10 ha concluso così nel migliore dei modi un mese - quello di settembre - che l'ha visto protagonista in più occasioni.

Ad accompagnare la sua serata da leader troviamo anche alcune statistiche che risaltano il suo momento di forma. Rafael Leão ha preso parte ad almeno una rete in cinque presenze casalinghe di fila per la prima volta, e ha inoltre servito due assist nello stesso incontro di Serie A per la quinta volta in carriera, la prima dal 22 maggio 2022, contro il Sassuolo. Continua così Rafa!