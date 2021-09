Milan, le assenze non permettono molti cambi: poco turnover contro il Venezia

Con un calendario così fitto, Stefano Pioli avrebbe voluto fare un po' di turnover stasera contro il Venezia, ma purtroppo dovrà limitarsi a pochissimi cambi di formazione. I tanti infortuni non permettono purtroppo grandi modiche nell'undici titolare: Brahim Diaz, per esempio, avrebbe bisogno di rifiatare, ma Messias è ancora in ritardo di condizione. Anche Rebic sarà costretto agli straordinari in quanto Ibrahimovic e Giroud sono ancora in infermeria. Lo riferisce Il Giornale che spiega che gli unici titolari che potrebbero riposare stasera sono Kessie e Saelemaekers.