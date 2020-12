Milan, le combinazioni per i sedicesimi: serve una vittoria con un occhio a Lille

A Glasgow, il Milan ha superato il Celtic senza troppe difficoltà. Questa sera, i rossoneri torneranno in campo contro gli scozzesi, fanalino di coda del girone H. Con l’obiettivo di batterli ancora, ma con un occhio anche a Lille, dove i padroni di casa sfideranno lo Sparta Praga. Stefano Pioli e i suoi, infatti, si qualificheranno aritmeticamente ai sedicesimi in caso di vittoria sul Celtic e di quella contemporanea del Lille sulla formazione ceca. Con un successo rossonero e un pareggio in Francia, il Milan andrebbe infatti a +3 sullo Sparta, con il confronto diretto all’ultima giornata (ma un netto vantaggio, dato il 3-0 dell’andata). In caso di clamorosa sconfitta dei francesi, anche in caso di vittoria del Milan, tutto sarebbe rimandato all'ultimo turno.

Le partite di stasera

Milan-Celtic

Lille-Sparta Praga

La classifica

Lille 8

Milan 7

Sparta Praga 6

Celtic 1