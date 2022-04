Milan, le foto dell'allenamento di oggi in vista del Genoa

Pubblicate dai canali social ufficiali del Milan le foto della sessione di allenamento odierna, in vista della gara di venerdì sera contro il Genoa. "Continua la preparazione in vista di Milan-Genoa" recita il post Twitter dell'account rossonero.

The build-up ahead of Genoa continues



Continua la preparazione in vista di #MilanGenoa #SempreMilan

Brought to you by @BitMEX pic.twitter.com/Xa6pp7VNKs