Milan, le immagini della visita di 'Fondazione Milan' a Pane Quotidiano

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso un'iniziativa dei rossoneri tramite Fondazione Milan. La onlus rossonera, nei giorni scorsi, ha fatto visita a Pane Quotidiano, un'organizzazione che offre un supporto alle persone bisognose. Questo il tweet.

Together with #FondazioneMilan we were at Pane Quotidiano, an organization that offers support to those in need



Insieme a Fondazione Milan abbiamo fatto visita a Pane Quotidiano, un'organizzazione che offre un supporto alle persone più bisognose #SempreMilan pic.twitter.com/v6L2c3z7Xm