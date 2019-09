Milan, le prime volte di Torino

La prima volta dal primo minuto di Theo Hernández in assoluto, le prime volte in trasferta dall'inizio di Bennacer e Rafael Leão, la prima rimonta subita dal Milan in questa stagione. I rossoneri erano stati rimontati anche a Cardiff, in amichevole contro il Manchester United, ma in quel caso la partita era terminata sul 2-2. Sul campo del Torino, invece, le grandi occasioni create dal Milan in recupero con Kessié e Piątek in questo caso non hanno prodotto il 2-2 finale.

L'esordio dal primo minuto di Theo Hernández è stato positivo, anche se non irresistibile come il francese era apparso nell'amichevole di Kansas City contro il Bayern e nel finale di gara del Derby milanese. Molto importante l'impatto di Leão: subito un assist per una occasione da rete all'inizio, poi un rigore procurato e la grande occasione del 2-0 di testa alla quale Sirigu si è opposto con una grande parata.

Rafael Leão è uscito nel secondo tempo, in un momento in cui il Torino aveva alzato la pressione e serviva anche esperienza per contrapporsi all'avversario. In questo senso, Bonaventura ha fatto il suo dopo tanti mesi di assenza. Ottima la prestazione di Ismaël Bennacer sia per velocità di esecuzione che per varietà di temi. Il nazionale algerino si è fatto valere sia nella fase di interdizione che di proposta.

Peccato invece per la rimonta finale subita dai rossoneri. L'ultima volta che il Milan è passato dall'1-0 a proprio favore al 2-1 a sfavore risale allo scorso 6 aprile, sempre a Torino. In quel caso però era stata la Juventus a rimontare il gol di Piątek, con due reti messe a segno nel finale di gara. Solo in due occasioni nella scorsa stagione, il punteggio era passato dalla vittoria alla sconfitta del Milan, sia a Napoli che a Torino contro i bianconeri.