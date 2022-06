Milan, Leao celebra sui social la rete segnata da Lazetic con la Serbia: "My boy"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima giornata del gruppo B degli Europei Under 19, il rossonero Marko Lazetic è andato subito a segno. L'attaccante classe 2004 ha realizzato il primo gol per la Serbia, nel match giocato contro Israele e terminato sul 2-2. Il giovane centravanti ha anche esultato come il compagno di squadra Rafael Leao, che ha celebrato la rete di Lazetic postando il video sui propri account social e aggiungendo alla didascalia: "My boy".