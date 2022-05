Milan, Leao convocato con il Portogallo per la Nations League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come comunicato sui social della Nazionale Portoghese, il milanista Rafael Leao è stato convocato per le partite che i lusitani disputeranno nel mese di giugno in Nations League. Il CT portoghese Fernando Santos, date le ottime prestazioni in rossonero, ha deciso di puntare sul classe 1999 per i prossimi impegni.