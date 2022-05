Milan, Leao finisce la stagione con 14 gol e 12 assist complessivi: straripante

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao è stato uno dei giocatori simbolo nella cavalcata rossonera che ha portato allo scudetto. Il portoghese ha disputato complessivamente 42 partite in stagione, mettendo a referto 14 gol e 12 assist. Leao in 21 partite sulle 42 che ha disputato, ha realizzato almeno o un gol o un assist. In pratica nel 50% delle partite che ha giocato, il classe 1999 è stato decisivo ai fini della segnatura di una rete.