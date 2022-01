Milan, Leao ha sempre partecipato al gol nelle ultime 4 partite

Nelle ultime 4 partite giocate (Roma, Venezia, Genoa e Spezia), Rafel Leao ha sempre partecipato ad un’azione che ha portato ad un gol, che sia un assist o una marcatura. Contro i giallorossi ha segnato la rete del definitivo 3-1, a Venezia ha offerto due assist per le reti di Ibra e Theo, contro il Genoa ha fatto gol nei supplementari e stasera contro lo Spezia ha sbloccato il match nel primo tempo con un delizioso pallonetto che ha battuto Provedel. Rafael Leão è il giocatore di Serie A che è stato coinvolto in più gol nel 2022 in tutte le competizioni: cinque (tre reti, due assist). Forma.