Non solo il gol che ha aperto le danze per Rafael Leao contro la Fiorentina. Il portoghese, secondo quanto riporta il match report pubblicato dalla Lega di Serie A, è stato anche il miglior giocatore nei dribbling in campo. Per Rafa 4 dribbling andati a buon fine, meglio di chiunque altro. Al secondo posto per i rossoneri troviamo Sergino Dest, con 2.