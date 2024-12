Milan, Leao rassicura i tifosi milanisti: "Torno presto"

vedi letture

Rafael Leao è stato costretto ieri sera ad abbandonare il campo durante il primo tempo del match contro il Verona per un problema muscolare: la prima diagnosi parla di un risentimento al flessore, ma nella giornata di oggi si saprà qualcosa di più sull'entità del suo infortunio. Nel post-partita, Paulo Fonseca ha dichiarato sulle condizioni del numero 10 milanista: "Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".

Anche lo stesso Leao, poco dopo la fine della partita, ha voluto rassicurare tutti con una storia su Instagram: "Torno presto" il messaggio dell'attaccante portoghese che spera di poter tornare presto in campo.