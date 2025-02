Milan, Leao sostituito dopo 45': il feeling con Conceiçao non è al massimo

Solo 45 minuti in campo per Rafael Leao. L’attaccante del Milan è stato sostituito all’intervallo da mister Sergio Conceiçao dopo un primo tempo certamente non esaltante. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il rapporto fra i due sarebbe "degno di attenzione", nonostante le belle parole dal 10 rossonero che sono arrivate dopo la Supercoppa:

"Il mio obiettivo è essere al top e avvicinarmi ai più forti. Se l’allenatore è bravo può aiutarmi, il resto dipende da me. Lui sa come spingermi e mi aiuterà ad arrivare a un livello più alto. Adesso dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita". Nelle gare contro Roma, Empoli e Verona, analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è andato in panchina mentre ieri, appunto, è stato sostituito dopo un tempo. Le restrizioni che per esempio Conceiçao non sta riservando a Joao Felix fa pensare che il feeling fra i due non sia al massimo.