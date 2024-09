Milan-Lecce a settembre: gli ultimi precedenti nel 1985 e 2003

Il Milan si prepara ad affrontare questa sera a San Siro il Lecce di Gotti, reduce in campionato da un amaro pareggio casalingo contro il Parma. In casa Milan invece, grande entusiasmo dopo il derby vinto con grande merito contro l'Inter e tanta voglia di continuità nel prossimo periodo, anche a partire dalla prossima settimana in Champions League contro il Leverkusen.

Milan-Lecce a settembre

Sarà la terza volta che Milan-Lecce si gioca nel mese di settembre. Nei precedenti del 1985 e 2003 doppio successo dei rossoneri per 1 a 0 e 3 a 0.