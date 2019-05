Milan, Leonardo vuole lasciare perché depotenziato da Gazidis

Manca ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo l'ultimo match della stagione contro la Spal, ma a fine stagione Leonardo è pronto a lasciare il Milan: il dirigente brasiliano, come spiega questa mattina Il Giornale, si sente infatti depotenziato da quando Ivan Gazidis è arrivato in via Aldo Rossi come nuovo ad milanista. Leonardo può proporre, può decidere, ma ogni cosa deve sempre e comunque passare al vaglio dell'ex Arsenal.