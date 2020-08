Milan, mai così pochi italiani in rosa: l'anno scorso erano 12, quest'anno solo 8

Tra i trend negativi degli ultimi anni rossoneri figura anche la relativa presenza di italiani all'interno della rosa rossonera. Il dato di italianità nel Milan è una statistica che, dal 2014-15, è in costante picchiata. Se nella stagione appena citata erano ben 18, a partire dalla stagione 2016/17 il numero è calato a quota 15. La flessione è continuata anche nella scorsa stagione con la presenza di soli 12 italiani all'interno della rosa 2018/19. Questo dato è visibilmente peggiorato nella stagione in corso con la defezione di altri 5 nazionali che ha portato la presenza di italiani in rosa a quota 7: Donnarumma Gianluigi, Donnarumma Antonio, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Andrea Conti, Giacomo Bonaventura e Daniel Maldini. Ad aggiungersi, solo nel finale si stagione, le occasionali presenze dei primavera Brescianini e Colombo che innalzano il numero a quota 9.