Milan, Maignan in dubbio per l'Atalanta: pronto Sportiello

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Maignan resta ancora a riposo: Atalanta a rischio!". Dopo il trauma cranico di venerdì a Udine e alcuni giorni di riposo assoluto, ieri Mike Maignan si è sottoposto ad alcuni esami specialistici di controllo che hanno escluso complicanze e così ha avuto il via libera per riprendere progressivamente gli allenamenti.

Resta però incerta la sua presenza tra i convocati di Sergio Conceiçao per la sfida di domenica contro l'Atalanta a San Siro. Il dubbio verrà sciolto solo nei prossimi giorni. Se le sensazioni di Maignan saranno positive, allora sarà titolare contro i bergamaschi, in caso contrario, toccherebbe a Marco Sportiello difendere la porta del Milan contro la sua ex squadra, con il francese che tornerebbe dal 1' nel derby di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 23 aprile.