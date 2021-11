Milan, Mancini come Pioli. Serve un'Italia impavida: ci si affida a Tonali

La Nazionale Italiana si giocherà questa sera a Belfast il passaggio diretto ai Mondiali di Qatar 2022: in caso di vittoria contro l'Irlanda del Nord, bisognerà guardare al risultato della Svizzera. Nessun calcolo se gli elvetici non conquisteranno i tre punti contro la Bulgaria, mente si complica la situazione in caso di arrivo a pari merito: in caso di vittoria contemporanea degli elvetici bisognerà andare a controllare la differenza reti; la Nazionale è attualmente a +2 sui rossocrociati, ma in caso di arrivo a parità (come gol fatti meno gol subiti) e come gol realizzati, la qualificazione andrebbe agli svizzeri in virtù del gol segnato questa sera all'Olimpico.

Roberto Mancini predica calma. Niente ansia: l'Italia può qualificarsi se e solo se gioca come sa. Molto - quasi tutto - dipenderà dagli Azzurri. E per far ricaricare le pile ai suoi in fatto di personalità e spavalderia, il ct italiano si affiderà al più impavido degli attuali talenti italiani: Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero, entrato a gara in corso contro la Svizzera, ha subito dimostrato voglia e capacità di incidere in un centrocampo che, in questo preciso periodo, fatica in dinamismo e idee.

E Tonali può farle ri-brillare. Ne ha le caratteristiche, ne ha le potenzialità, ne ha l'ambizione. Al Milan si sta imponendo come titolare, in un reparto di assoluto livello, dopo una stagione complicatissima: l'ex Brescia ha lavorato ed è passato da un acquisto estivo sudato, ma ciò che mostra ora soddisfa ed è tutto guadagnato. Il bello è che il meglio può (e deve) ancora venire. Per Tonali, per il Milan e, oggi più che mai, per la Nazionale in vista Qatar.