Milan, Marchetti: "Nel girone più difficile era importante prendersi i 3 punti"

Luca Marchetti nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ha parlato delle italiane in Champions League, a conclusione della prima due giorni. Questo il suo giudizio sul Milan: "Il rammarico più grande è certamente per il Milan che ha prodotto tanto e non è riuscito a segnare. Nel girone più difficile sarebbe stato importante andarsi a prendere 3 punti anche per reagire dopo la sconfitta nel derby. Il Milan avrebbe meritato, ma in un modo o nell’altro il Newcastle ha resistito. Il “problema” è che troppi sono stati gli errori sottoporta".