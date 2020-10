Milan, Marshage per la Primavera: "Contento di firmare con i rossoneri"

Nell’ultimo giorno di mercato il Milan ha depositato il contratto di un giovane centrocampista svedese che andrà a impreziosire il settore giovanile rossonero. Si tratta di Wilgot Marshage, che arriva a titolo definitivo dall'IFK Lidingö.

Ecco il post pubblicato su Instagram dal classe 2004 al momento della firma: "Sono contento di firmare il mio primo contratto da professionista con il Milan. Voglio iniziare ringraziando il Lidingö per questi fantastici undici anni nel club, mi hai plasmato nella persona e nel giocatore che sono oggi, per questo sono eternamente grato. Poi voglio anche ringraziare la mia famiglia per essermi stata vicina fino in fondo, mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. E un grande grazie a Vmc Group e a tutti gli altri che hanno reso possibile questo trasferimento".