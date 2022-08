Milan, Messias ci sarà contro l'Udinese. Out Tonali: Sandro tornerà contro l'Atalanta

MilanNews.it

Durante l'ultima amichevole estiva contro il Vicenza, Junior Messias e Sandro Tonali sono stati costretti ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha smaltito il trauma distorsivo alla caviglia e quindi sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match contro l'Udinese di sabato. Niente da fare invece per il centrocampista italiano che salterà la sfida contro i friulani per un problema muscolare al flessore. Per lui il rientro in campo è previsto per la successiva trasferta sul campo dell'Atalanta.