Milan, Messias verso la prima da titolare in carriera in Champions League

Per il match di stasera contro il Liverpool, Stefano Pioli dovrebbe dare una maglia da titolare sulla fascia destra d'attacco a Junior Messias, il quale dovrebbe essere preferito ad Alexis Saelemaekers: per il brasiliano, si tratterebbe dell'esordio in Champions League dal primo minuto. L'ex Crotone ha esordito nella massima competizione europea per club due settimane fa in casa dell'Atletico Madrid, segnando il gol vittoria per il Milan.