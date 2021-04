Milan, momento delicato: Pioli dovrà rimettere insieme i pezzi

È un momento delicato per il Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non sarà facile per Pioli rimettere insieme i pezzi di una squadra che, forse, dava per acquisita la qualificazione alla Champions. Oggi i rossoneri sembrano in caduta libera: il calendario aiuta nell'immediato (sabato la sfida contro il Benevento), ma non in assoluto, visti gli scontri con Atalanta e Juve. Il Milan ha dalla sua la forza del gioco, però tanti giocatori sembrano non avere più la gamba e faticano a reggere le due fasi.