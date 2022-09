MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha dichiarato che, per la mole di gioco e per le occasioni create, la sua squadra doveva fare più di un gol. Come riporta Sky, contro i partenopei i rossoneri hanno collezionato 22 tiri verso la porta di Meret (5 nello specchio) e hanno creato ben 19 occasioni da rete.