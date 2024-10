Milan-Napoli, San Siro risponde presente: attesi circa 72mila spettatori

Il popolo rossonero risponde presente per Milan-Napoli di domani sera, big match valido per la decima giornata di Serie A. A San Siro sono attesi circa 72mila spettatori, per uno stadio quasi sold out.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: BERTI - VECCHI

IV uomo: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it