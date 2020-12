Milan, nel 2020 una media di 2.26 punti a partita: la seconda più alta registrata nella storia rossonera dall'era dei 3 punti

Tra i fattori che certificano la vittoria o l'ottimo momento di una squadra, sicuramente, figura anche il dato della media punti. In particolare nel 2020, i rossoneri hanno registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell'era dei tre punti a vittoria per il Milan in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35).