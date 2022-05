MilanNews.it

Dopo il giorno di riposo concesso ieri in seguito alla vittoria sull'Atalanta, il Milan riprenderà oggi gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo, valida per la 38esima giornata di Serie A e decisiva per l'assegnazione dello Scudetto. Appuntamento a Milanello con un allenamento pomeridiano.