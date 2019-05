Prima di tutto il Milan deve battere la Spal e poi sperare in un regalo di Empoli o Sassuolo: come spiega questa mattina il Corriere della Sera, la squadra rossonera, per conquistare un posto in Champions, dovrà innanzitutto portare a casa i tre punti da Ferrara e poi augurarsi che i toscani o gli emiliani non perdano rispettivamente contro Inter e Atalanta.