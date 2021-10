Milan, nelle ultime 33 trasferte di campionato sono arrivate 25 vittorie

Con la vittoria contro l’Atalanta in quel di Bergamo, il Milan ha allungato ulteriormente la serie positiva in trasferta in Serie A. Infatti, nelle ultime 33 partite disputate lontano da San Siro in campionato (ossia da dopo la batosta subita per 5-0 proprio contro l’Atalanta il 22 dicembre 2019), i rossoneri di Stefano Pioli hanno portato a casa 25 vittorie e 5 pareggi. Le sconfitte sono state solamente 3 (4-2 nel derby contro l’Inter del 9 febbraio 2020, 2-0 contro lo Spezia il 13 febbraio 2021 e 3-0 contro la Lazio il 26 aprile 2021).