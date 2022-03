Milan, nessuna ossessione del sabato sera. La formazione anti-Empoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

10 partite alla fine del campionato e il Milan è in testa con due punti e una partita in più sull'Inter prima e più agguerrita inseguitrice. Stasera i rossoneri avranno l'occasione per allungare momentaneamente sui rivali, impegnati domani sera a Torino contro i granata di Juric, affrontando il bell'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Non guardare al passato

L'obiettivo di Giroud e compagni è chiaro: dare continuità alla splendida ed importantissima vittoria di Napoli, dimostrando di non aver cali di mentalità contro le cosiddette piccole: "Non dobbiamo - ha ricordatobin conferenza stampa - farci ossessionare dal nostro passato, ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche". È questa la chiave: il Milan non deve farsi ossessionare dai fantasmi del sabato sera contro Empoli (oggi) e Cagliari (prossima settimana), ma deve semplicemente giocare come sa.

La probabile formazione

Pioli riproporrà lo stesso undici che ha vinto e convinto a Napoli, fatta eccezione per l’assenza dello squalificato Theo Hernandez. Dunque, in porta Maignan con difesa composta da Calabria a destra, Kalulu e Tomori centrali e Florenzi a sinistra. In mediana Tonali e Bennacer con Kessie trequartista, ai cui lati agiranno Leao e Messias. Giroud, recuperato, unica punta. Panchina per Ibrahimovic, Romagnoli e Rebic. Out per infortunio Bakayoko e il lungodegente Kjaer.