Milan, non c'è stato ancora l’affondo decisivo dell’Atalanta per Pobega: i rossoneri chiedono almeno 12 milioni

Secondo quanto riporta stamattina Tuttosport, Tommaso Pobega è da tempo nel mirino dell'Atalanta, ma per il momento l'affondo decisivo da parte del club bergamasco non c'è ancora stato: il Milan chiede almeno 12 milioni di euro per il centrocampista classe 1999 che ha giocato l'ultima stagione in prestito allo Spezia.