Milan, non solo 4-3-3: Pioli studia i nuovi moduli per Ibrahimovic

Il punto di riferimento per il Milan sarà ancora il 4-3-3, scrive la Gazzetta dello Sport. Ai lati di Ibrahimovic ci saranno Calhanoglu e Suso, ma le alternative non mancano. Pioli infatti potrebbe pensare al 4-4-2 o al 4-3-1-2 con Rafael Leao vicino allo svedese, riprendendo un po' l'accoppiata Ibra-Robinho del 2011. Ma non è da escludere neppure il 3-4-1-2, modulo attuabile solo nel caso in cui dovesse arrivare Todibo dal Barcellona o comunque un altro centrale.