Milan, non solo il Barcellona: anche la Juventus attenta alla situazione di Kessie

Nelle ultime ore il Barcellona ha rotto gli indugi e dato una decisa accelerata nella trattativa con Franck Kessie in vista di un accordo a partire dalla prossima estate, quando scadrà il suo contratto col Milan. Secondo la Repubblica, però, anche la Juventus sarebbe attenta alla situazione dell'ivoriano e chissà che a partire da febbraio non decida di muoversi per sondare il terreno col suo entourage. Sullo sfondo, ricordiamo, ci sono anche le manifestazioni di interesse di diversi top club europei, soprattutto inglesi.