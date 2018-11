Milan, nove tappe prima di gennaio: il calendario del Milan fino al mercato

Colpito da un'emergenza infortuni e con la rosa ridotta al minimo, il Milan dovrà operare in maniera massiccia nel calciomercato invernale per non perdere il treno Champions League. Il vero obiettivo stagionale. Prima che i giochi dei contratti e delle trattative tornino in ballo, il Diavolo ha ancora nove tappe da affrontare con le energie e gli atleti a disposizione. Per la precisione, i match prima del mercato di gennaio sono: vs Lazio 25-11, vs Dudelange 29-11 (Europa League), vs Parma 2-12, vs Torino 9-12, vs Olympiacos 13-12 (Europa League), vs Bologna 18-12, vs Fiorentina 22-12, vs Frosinone 26-12, vs Spal 29-12.