Milan, numeri inquietanti: una vittoria nelle ultime 11 partite. Ultima gioia esterna alla vigilia di Pasqua

vedi letture

Il Milan continua il digiuno di vittorie che dura da oltre tre mesi. L'ultima gioia risale all'11 maggio, 5-1 contro il Cagliari con la doppietta di Pulisic e le reti di Bennacer, Reijnders e Leao. Estendendo lo stato di forma alle gare precedenti, notiamo che il Milan ha vinto un solo incontro, quello per l'appunto con i sardi, nelle ultime 11 partite. Per arrivare all'ultima vittoria in trasferta dobbiamo risalire fino al sabato della vigilia di Pasqua, 1-2 sul campo della Fiorentina per le reti di Loftus-Cheek e Leao.

Di seguito il tabellino di Parma-Milan:

PARMA-MILAN 2-1

MARCATORI: 2' Man (P), 66' Pulisic (M), 77' Cancellieri (P)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez (75' Cyprien), Sohm (59' Cancellieri); Man (75' Almqvist), Bernabé, Mihăilă (70' Del Prato); Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Camara, Hainaut, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (67' Emerson), Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah (67' Fofana), Pulisic (86' Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (86' Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pavlovic (M), Emerson (M), Loftus-Cheek (M)

RECUPERO: 3' pt, 5' st