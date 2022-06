Milan, nuova maglia celebrativa per lo Scudetto: "Succede solo a chi ci crede"

Nonostante siano passate quasi quattro settimane dalla conquista del diciannovesimo Scudetto rossonero sotto il cielo di Reggio Emilia, non si placa la voglia di festeggiare del popolo rossonero. Il club ha annunciato attraverso i propri canali social la nuova uscita di un ulteriore maglia celebrativa, da oggi disponibile negli store e online, che reca sul petto la scritta oramai divenuta sintesi dell'impresa del Milan: "Succede solo a chi ci crede". Qui sotto il tweet della società Campione d'Italia.

