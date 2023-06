Milan, obiettivo terzo posto: porterebbe 5 milioni in più nelle casse rossonere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica sera il Milan affronterà a San Siro il Verona nell'ultimo match di questa stagione. I rossoneri sono già ufficialmente in Champions League e dunque non si giocheranno nulla contro i veneti, a meno che domani l'Inter non perda con il Torino: in questo caso, con una vittoria, il Diavolo potrebbe superare in classifica i nerazzurri e chiudere il campionato al terzo posto, che porterebbe 5 milioni di euro in più nelle casse milaniste rispetto all’attuale quarta posizione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.