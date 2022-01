Malick Thiaw è il nuovo nome per la difesa del Milan. Il difensore classe 2001 nella stagione in corso ha collezionato ben 21 presenze con lo Schalke 04, squadra di seconda divisione tedesca con cui non ha saltato neanche un minuto in campionato. Thiaw ha anche giocato una partita in Coppa di Germania ed è stato ammonito in una sola occasione.