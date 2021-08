Milan, occhi puntati su Giroud: il francese vuole partire forte

Giroud è arrivato al Milan per essere ancora decisivo. Come sottolinea Tuttosport, in amichevole ha dimostrato che gli può bastare un pallone per poter fare male agli avversari. Con Ibra ancora ai box e Pellegri in arrivo, questa sera, contro la Sampdoria, il peso dell’attacco graverà tutto sulle sue spalle, ma è una responsabilità che il francese sembra aver assorbito fin dal suo sbarco a Milanello. Di sicuro il Milan ha portato in Serie A un grande giocatore. Giroud vuole partire forte, anche perché gli occhi sono puntati molto su di lui.