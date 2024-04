Milan, occhio al giallo: quattro diffidati in vista del ritorno

Nelle sfide andata e ritorno in Europa uno dei temi è quello dei cartellini gialli. Prenderne uno di troppo, se si è diffidati, ti costringe alla squalifica per la gara successiva. Lo sanno bene sia Fikayo Tomori che Evan N'Dicka che sono stati ammoniti rispettivamente contro Slavia Praga e Brighton, guadagnandosi un turno ai box per questo primo atto del quarto di finale di Europa League tra Milan e Roma. Eppure oggi c'è chi dovrà stare molto attento a non finire sul taccuino dell'arbitro, anche tra le fila del Milan, anche giocatori molto importanti e che spostano gli equilibri.

Tre titolari del Milan sono infatti diffidati. Uno è il capitano Davide Calabria, mentre gli altri due sarebbero ancora più sanguinosi: si tratta di Mike Maignan e di Rafael Leao. A questi si aggiunge anche Yunus Musah che, però, parte dalla panchina questa sera. Un vero e proprio pericolo per i giocatori del Diavolo che oggi dovranno stare attenti e tenere i nervi saldi. Nella Roma i diffidati sono: Cristante, Paredes e Spinazzola. Tutti e tre dovrebbero partire dal primo minuto questa sera a San Siro.