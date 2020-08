Milan, occhio anche a due contratti in scadenza nel 2022

Le priorità, nei pensieri del Milan, sono i rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu: il primo in scadenza, gli altri due col contratto a termine il 30 giugno 2021. Bisognerà anche pensare, anche se con più calma, ad alcuni profili che vedranno il proprio accordo terminare nel 2022: parliamo soprattutto di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Per evitare che si arrivi ad un anno dalla scadenza del contratto, con tutte le difficoltà del caso, sarebbe quindi opportuno studiare il futuro nei prossimi mesi. Nel 2022 scadranno anche i contratti di Calabria, Conti, Laxalt e Kjaer, il quale ha però appena firmato con il Milan per due stagioni.