In vista dell'esordio di domani in Champions League, il Milan partirà oggi pomeriggio per raggiungere Salisburgo: il volo con a bordo la squadra rossonera decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle 17. Per quanto riguarda il ritorno in Italia, avverrà nella mattina di mercoledì (arrivo previsto alle 11.10 sempre a Malpensa).