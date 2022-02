Milan, oggi alle 18 il derby contro l'Inter: info e dettagli

Dopo la sosta nazionali, il Milan tornerà in campo questa sera alle 18:00 nell'importantissimo e decisivo derby in casa dell'Inter; i rossoneri ci arrivano da secondi in classifica a -4 punti dai nerazzurri capolisti, i quali hanno anche una partita in meno (vs Bologna).

Arbitrerà il match il sig. Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Il Quarto Uomo sarà Marchetti. VAR dell'incontro Mazzoleni, assistente VAR Ranghetti.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà, inoltre, possibile seguirlo con il consueto live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione vi accompagnerà anche nell'avvicinamento al match con tutte le notizie minuto per minuto a partire dalle 11.