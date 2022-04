Milan, oggi Di Paolo al VAR: 6 precedenti in stagione con 2 episodi a sfavore

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al VAR di Milan-Bologna ci sarà Aleandro Di Paolo, alla 28esima presenza in questo campionato di Serie A.

Di queste 28 partite, ben 6 hanno riguardato il Milan: Sampdoria-Milan (0-1), Juventus-Milan (1-1), Milan-Verona (3-2), Milan-Napoli (0-1), Milan-Juventus (0-0), Salernitana-Milan (2-2); da segnalare, purtroppo, anche due episodi nettamente a sfavore dei rossoneri: il rigore concesso dopo revisione al VAR per fallo di Romagnoli su Kalinic (in realtà si trattava del contrario) e il noto annullamento per 'fuorigioco di Giroud' del goal di Kessie in Milan-Napoli.