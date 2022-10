Milan, oggi si torna in campo ad Empoli: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a giocare il Milan dopo due settimane di sosta per le nazionali. Stasera i rossoneri saranno ospiti dell'Empoli nel match valido per la ottava giornata del campionato di Serie A, presentandosi da quarti in classifica con 14 punti a fronte dei toscani, quattordicesimi con 7 punti.

Arbitrerà il match Giancluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Rossi di La Spezia e Di Gioia di Nola. Il quarto uomo sarà Maresca di Napoli, mentre al Var siederanno Guida di Torre Annunziata e Di Martino di Teramo.

Empoli-Milan sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251), in Streaming su DAZN, Sky Go e NOW e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al calcio d'inizio con tutte le ultime notizie a partire dalle pre 13:00.