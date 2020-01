Milan, oltre a Viviano sondato anche Sportiello come secondo portiere

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato delle possibili soluzioni per la porta in caso di partenza di Reina. Queste le sue parole: "In caso di partenza di Reina, vicino all'Aston Villa, il Milan potrebbe sondare un portiere di riserva per Donnarumma. Tra i nomi c'è Viviano che è svincolato ed è stato sondato ed un passaggio è stato fatto anche per Sportiello che, tuttavia, l'Atalanta non vuole cedere."